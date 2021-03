Menino Henry sofreu hemorragia interna, laceração do fígado, e tinha hematomas e edemas Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 09:20

Rio - A morte do menino Henry, de 4 anos, ainda segue sem solução. A criança morava com a mãe Monique Medeiros e o padrasto, o vereador Doutor Jairinho (Solidariedade) e foi levado às pressas ao hospital, no último dia 8, com diversos ferimentos pelo corpo. Neste domingo, o Fantástico teve acesso às mensagens trocadas entre a Monique e o pai do menino Leniel Borel. No diálogo, a professora se mostra preocupada com o choro do filho ao precisar voltar para casa.

O menino foi deixado com o pai no sábado, dia 6. Logo depois, Monique mandou uma mensagem para o ex-marido, explicando que Henry está matriculado em aulas natação, escolinha de futebol e judô e que pensa em colocar o filho no teatro.



Leniel: "tudo ótimo! acho muito legal!".



Ao ver uma foto do filho com amigos ela comentou: "Fico feliz que esteja bem".



No domingo 7 de março, Monique mandou mensagem para o ex-marido às 15h30:



"Lê, como vocês estão? Já estou apreensiva desde a hora que acordei. Porque ele não vai querer vir embora."



O pai do menino: "Olá Nique. Estamos brincando". Depois tenta animar a mãe do menino:



"Vai querer sim, tenho conversado com ele que tem escola, futebol, mamãe com saudade..."



Logo depois, os pais da criança combinam a hora de o menino voltar para casa da mãe. Monique escreve:



"Só não aguento o choro para não vir. Me desestabiliza totalmente. Fico muito, muito triste."



Ao falar sobre o dia que o menino vai retornar para casa, a mãe desabafa sobre o choro do filho.



"Quando puder trazer me avisa. Vai ser uma choradeira sem fim mesmo"



Leniel também desabafa: "E o pior é que ele mexe com o meu psicológico falando que fico pouquinho com ele."



Monique diz: "Acordo mal, fico mal, fico horrível."



"Calma, estamos no processo", conclui o ex-marido.



Pouco antes do menino chegar em casa, às 18h50, Monique escreve:



"Hoje será uma noite difícil. Sempre que ele chega é assim. Eu parei a minha vida para estar ao lado dele e não adianta. Eu sei o que passo diariamente."



"Uma criança de 4 anos desestrutura a gente, mas não pode comandar", completa a mãe.



Ela termina dizendo: "Temos que ser firmes, fazer o nosso melhor"

Publicidade

O laudo do Instituto Médico Legal (IML)constatou infiltrações hemorrágicas nas partes frontal, lateral e posterior da cabeça, contusões no rim, no pulmão e no fígado. Quanto à causa da morte, consta hemorragia interna causada pelo rompimento do fígado. O menino já chegou sem vida ao hospital.