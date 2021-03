Cedae Tomaz Silva/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 12:49 | Atualizado 22/03/2021 15:05

RIO — Moradores de diversos bairros do Rio enfrentam problemas com a falta d'água, cor escura, cheiro ruim ou gosto de barro desde a semana passada. Os problemas aconteceram após uma manutenção preventiva que foi realizada para impedir a proliferação da geosmina nesta última quinta (18). Contudo, no dia mundial da água, comemorado nesta segunda (22), a população segue convivendo com os mesmos problemas e há lugares em que o abastecimento não chegou ainda.



Uma das pessoas que enfrentaram esse problema foi a enfermeira Regina Moreira. Ela mora em Paciência, na Zona Oeste da cidade, e disse que o cheiro e gosto da água estão diferentes desde o ano passado, além da falta de abastecimento ser constante. “Sou enfermeira e já perdi todas as minhas roupas brancas porque a água é muito suja, para beber e cozinhar temos que comprar água”, disse.



Wellington Souza e Hugo Moreira, que também moram em Paciência, afirmaram que estão vivendo a mesma realidade. Eles compartilharam que ficaram sem abastecimento de água e que também já verificaram uma coloração diferente e gosto ruins. “Se eu chegar agora na minha casa e abrir a torneira, te garanto que não vai sair um pingo de água”, desabafou Hugo, que ainda está sem a oferta do serviço em sua casa.



Um morador que vive próximo ao posto de saúde do Cesarinho, também na Zona Oeste, Aleandro Lacerda Francisco, disse que tem acesso limitado à água. “Agora mesmo falei para a minha esposa não lavar as roupas, pois está faltando água”, afirmou. Ele compartilhou um vídeo em que mostra a água com cor escura.

Aleandro Lacerda Francisco, que mora em Paciência, disse que precisou interromper a limpeza das suas roupas por conta deste problema que ainda afeta diversos moradores da cidade. #ODia



Créditos: WhatsApp do DIA (98762-8248) pic.twitter.com/SjgHuuh57G — Jornal O Dia (@jornalodia) March 22, 2021

No Méier, na Zona Norte do Rio, a moradora Laila Fragoso também confirmou ter percebido o retorno dos problemas com a qualidade do abastecimento.”Desde a última segunda-feira (15) a água aqui voltou a ficar com gosto e cheiro ruim”, lamentou.



Procurada pelo DIA, a Cedae informou que os moradores que notarem qualquer alteração na água podem entrar em contato pelo telefone 0800-282-1195 para a realização de coleta de amostra para análise. Confira na íntegra a nota da companhia: No Méier, na Zona Norte do Rio, a moradora Laila Fragoso também confirmou ter percebido o retorno dos problemas com a qualidade do abastecimento.”Desde a última segunda-feira (15) a água aqui voltou a ficar com gosto e cheiro ruim”, lamentou.Procurada pelo DIA, a Cedae informou que os moradores que notarem qualquer alteração na água podem entrar em contato pelo telefone 0800-282-1195 para a realização de coleta de amostra para análise. Confira na íntegra a nota da companhia:

Publicidade

Duas medidas importantes estão sendo anunciadas hoje (22/03) pela companhia: A Cedae antecipou para hoje (22/03) o lançamento do edital da obra de proteção da tomada d'água. O objetivo é impedir que as águas dos rios Ipiranga, Queimados e Poços misturem suas águas ao Rio Guandu, próximo à captação da ETA Guandu, sendo esta a solução definitiva para o problema da geosmina/MIB.

Outra ação será a instalação de bomba que fará o bombeamento de água do Rio Guandu diretamente para a lagoa, aumentando a entrada de água e, consequentemente, sua renovação. A companhia recebeu licença para atuar e iniciará a instalação do gerador esta semana, e a implantação do sistema de bombeamento está previsto para 10 dias.

Publicidade

Na última sexta-feira, a Companhia concluiu a manobra preventiva no Rio Guandu para renovar a água da lagoa próxima à captação da estação de tratamento e mantém todas as medidas para reduzir a concentração de algas responsáveis pela produção da substância que vinha crescendo na lagoa nos últimos dias, como a aplicação de carvão ativado.

Mesmo em quantidades muito baixas de concentração de geosmina, a partir de 0,004 microgramas/litro já é possível sentir alteração de gosto e cheiro, apesar de não representar risco à saúde dos consumidores.

Publicidade

A Cedae também solicitou aos laboratórios contratados a redução do prazo no envio dos resultados dos testes de controle de qualidade que são divulgados no site da companhia (https://cedae.com.br/relatoriosguandu).

Relatos sobre alteração de cor não guardam relação com a água produzida na ETA Guandu, responsável por abastecer praticamente toda a cidade do Rio e cerca de 70% da região da Baixada Fluminense. Portanto, para identificar o que está causando alterações pontuais na coloração, é necessário informar endereços completos para que equipe possa realizar vistoria a fim de verificar a rede da rua e o ramal do imóvel. Cabe esclarecer que a substância geosmina não altera a coloração da água.

Publicidade

Vale ainda informar que moradores que notem qualquer alteração na água entrem em contato pelo telefone 0800-282-1195 para a realização de coleta de amostra para análise.



Em relação ao questionamento sobre falta d'água, pedimos que informe os endereços completos para que técnicos possam verificar.

Publicidade

Na Justiça, Cedae afirma que a culpa pode ser dos consumidores