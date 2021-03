Objetivo é requalificar o sistema BRT e assegurar a continuidade da prestação do serviço Alexandre Macieira / Riotur / Divulgação

Publicado 22/03/2021 15:00

Rio - A ex-presidente da CET-Rio, Cláudia Antunes Secin, de 58 anos, vai assumir a intervenção temporária na operação e gestão do BRT. A prefeitura do Rio publicou a nomeação, nesta segunda-feira, no Diário Oficial do município. Ela é arquiteta, analista de sistemas e ingressou na Companhia de Engenharia de Tráfego do município em 1992, onde ocupou cargos de destaque.

O prefeito Eduardo Paes (DEM) anunciou, através de suas redes sociais, que iniciará o processo de intervenção para retirar a concessão dos atuais operadores do sistema a partir desta terça-feira. "Amanhã começaremos o processo de intervenção com o posterior fim da concessão para os operadores atuais. Quando deixei a prefeitura em 2016 eram quase 400 ônibus de BRT. Hoje são 140. Vai levar algum tempo mas vamos ajeitar. Continuem cobrando".

Paes afirmou que a intervenção servirá como uma transição até que uma nova licitação seja concluída e o serviço seja assumido por uma nova empresa.

Segundo a prefeitura, o principal objetivo é requalificar o sistema BRT e assegurar a continuidade da prestação do serviço. Logo nos primeiros dias da intervenção, está previsto um levantamento técnico da condição atual da frota fora de circulação e uma avaliação dos serviços necessários para a manutenção dos ônibus, visando o retorno do maior número possível de articulados.

Outras ações programadas são a reabertura de estações fechadas, melhorias de infraestrutura, reforço da segurança nas estações e o combate ao calote. Será realizada ainda uma avaliação periódica das estações para o planejamento e execução de ações conjuntas com outras secretarias.

Os trabalhos serão coordenados pela SMTR. Cabe ressaltar que a equipe de intervenção trabalhará com estrutura e pessoal já existentes, para otimizar a produtividade. Os órgãos municipais envolvidos são as secretarias de Ordem Pública, Conservação, Infraestrutura e as subprefeituras da Zona Oeste, Zona Norte, Jacarepaguá e Barra da Tijuca, além da Cet-Rio, Rioluz, Comlurb e Centro de Operações Rio.