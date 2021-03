Comlurb em ação no Jardim Maravilha. Fotos: Marcos de Paula/Prefeitura do Rio/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 00:00

A Comlurb iniciou, ontem, alguns ajustes nos dias e horários de coleta nos bairros de Guaratiba e Barra de Guaratiba, na Zona Oeste. Em toda a Ilha de Guaratiba, a coleta domiciliar passa a ser realizada às terças-feiras, quintas e sábados, a partir das 17h. Já no Centro da Pedra de Guaratiba, no Vila Mar e no Piraquê a retirada será às segundas, quartas e sextas, no mesmo horário.

Em todos os sub-bairros da Estrada do Magarça e Jardim Maravilha, a coleta será unificada, passando a ser feita às segundas, quartas e sextas, a partir das 6h. Em outros pontos, como a Reta da Pedra, Jardim Guaratiba, Jardim Cinco Marias, Jardim Luana, Brisa, Estrada da Grama, Estrada dos Bombeiros, Estrada do Fragoso, Catruz (da Estrada da Pedra até a Praça da Capoeira Grande), Estrada da Capoeira Grande e Jardim Garrido, a retirada será às terças, quintas e sábados, a partir das 6h.

Publicidade

Em Barra de Guaratiba, com os ajustes dos dias e horários, o recolhimento passa ser o seguinte: Estrada Burle Marx (da orla até a entrada da Araçatiba), CAEX e Estrada da Vendinha, às segundas, quartas e sextas, a partir das 6h. Já na Estrada Burle Marx (da Araçatiba até a Avenida das Américas), Itapuca, Caminho do Abreu, Travessa Lisboa, Estrada Velha, Santo Antônio da Bica e Caminho dos Teixeiras, às terças, quintas e sábados, a partir das 6h.

A Comlurb pede que os moradores coloquem os resíduos domiciliares na rua no máximo uma hora antes do horário previsto para a passagem do caminhão. Dessa forma, evita-se que fiquem expostos por muito tempo. Em relação a entulho e bens inservíveis, como móveis e eletrodomésticos, a Comlurb reitera o apelo para que a população não contrate carroceiro clandestino e não faça descarte desses materiais em área pública, preferindo optar pelo serviço de remoção gratuita da companhia, pelo WhatsApp da Central de Atendimento 1746 da Prefeitura, no número 3460-1746.