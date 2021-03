Ruan ainda foi autuado em flagrante por tráfico junto com outro homem. Eles foram encontrados com drogas, segundo os policiais Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 23/03/2021 11:57

Rio - Suspeito de envolvimento no assassinato de um policial militar, Ruan Maia Almeida foi preso, na quinta-feira, por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG). O crime aconteceu no dia 23 de fevereiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

De acordo com a apuração da especializada, o subtenente Marcelo Ferrão da Costa, de 51 anos, tentou impedir o roubo de um caminhão frigorífico, na Rua Primeiro de Maio, esquina com Rua Lucio Tomé Feteira, no bairro Barro Vermelho. O PM trocou tiros com os assaltantes e acabou baleado. Na fuga, os criminosos bateram com o carro e acabaram fugindo a pé.

Segundo o delegado Leonardo Affonso, imagens de câmeras de segurança flagraram o crime e testemunhas identificaram Ruan Maia como um dos suspeitos que passa correndo logo após o confronto. O suspeito foi capturado pelos agentes da DH no Morro do Feijão, também no Barro Vermelho, e contra ele foi cumprido mandado de prisão temporária, expedido pela 5ª Vara Criminal de São Gonçalo.

Além do cumprimento de mandado, Ruan ainda foi autuado em flagrante por tráfico de drogas com emprego de arma de fogo. Ele foi encontrado pelos policiais, junto com outro homem, com 496 trouxinhas de maconha, dois rádios comunicadores e quatro cadernos com anotações do tráfico local.

As investigações da morte do PM Marcelo Ferrão da Costa ainda estão em andamento. A DH de Niterói ainda busca informações que possam levar a prisão dos outros envolvidos no crime. Na segunda-feira, o portal do Disque-Denúncia divulgou um cartaz pedindo apoio da população para ajudar a polícia a capturar Luiz Cleyson de Paiva Ventura, de 21 anos, Guilherme Vieira de Oliveira e Jeová Dantas Teixeira, de 23.

O Disque Denúncia recebe informações sobre os envolvidos na morte do PM Ferrão nos seguintes canais de atendimento:

• Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

• (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

• APP "Disque Denúncia RJ"

• Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

• https://twitter.com/PProcurados (mensagens).