Por O Dia

Publicado 30/03/2021 10:00 | Atualizado 30/03/2021 14:51

Rio - A fila de espera por vagas de UTI para covid-19 teve a primeira queda após 16 dias consecutivos de aumento no estado do Rio. Até o momento, 694 pessoas aguardam pela oferta de leitos e a mediana do tempo de espera é de 24.5 horas. No domingo (28), segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, havia 710 pacientes aguardando por leitos para casos graves , o que significou o maior número já registrado desde abril de 2020.Apesar da redução na fila de espera, o número continua sendo o segundo maior já identificado desde quando o governo começou a realizar o monitoramento durante o início da pandemia. Em 16 dias, o número de pessoas que aguardavam vagas com casos graves no estado cresceu 10,8 vezes, levando a rede pública a patamares próximos do colapso.A taxa de ocupação por leitos de UTI na rede pública do estado também registrou recuo, o número atual é de 87,5% contra 92,4% no domingo. A situação na rede hospitalar do estado é grave e o governo disse que entregaria até a próxima semana mais 557 leitos para covid-19.Em todo o território fluminense, são 14 municípios com 100% ou mais de lotação nos leitos de UTI.Na rede particular, a situação ainda é mais crítica que na pública. Mesmo quem conta com um plano de saúde no estado também está enfrentando filas e falta de leitos para internação em UTIs para covid-19 . A ocupação em CTIs chegou a 95% no estado.Algumas regiões já operam na capacidade máxima, como é o caso da Região dos Lagos, do Centro Sul Fluminense e do Norte Fluminense. O principal problema que impede a abertura de novos leitos é a falta de medicamentos, como anestésicos, bloqueadores neuromusculares e drogas para manutenção do coma induzido, o chamado "Kit intubação", que está cada vez mais escasso no país. O número de ações na Justiça por leitos de UTI de covid-19 na rede pública cresceu 257,89% em março , na comparação com o mês de fevereiro. As medidas foram ajuizadas pelo plantão noturno da Defensoria Pública do Estado do Rio (DPE).Neste mês, até o último domingo (28), foram 68 ações, enquanto que em todo o mês de fevereiro o plantão noturno da Defensoria foi acionado 19 vezes por familiares que buscam internar parentes em leitos de tratamento intensivo para covid-19.O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que o número de mortes e internações de idosos por covid-19 diminuiu , o que seria um reflexo da vacinação no município. A fala foi feita na noite da segunda-feira (29), durante uma live em suas redes sociais.Os dados da prefeitura apontam para uma taxa de 90% de ocupação dos leitos operacionais e a fila de espera para pacientes que aguardam atendimento é de 168 pessoas. Até ontem, o número de pessoas na fila era 219.Ainda segundo Paes, embora unidades como o Hospital de Acari estejam "completamente lotadas", o tempo médio de internação dos pacientes apresentou queda. Ele atribui o resultado em função do melhor entendimento médico da doença.A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que nesta semana 20 novos leitos de terapia intensiva estão sendo abertos na cidade. Perguntado pelose o aumento das medidas restritivas influenciou na redução da fila de espera, o órgão disse em ainda é cedo para avaliar os efeitos das restrições recentes, mas confirmou que haverá ampliações nos pontos de vacinação. Atualmente, o Rio possui mais de 250 pontos espalhados por todo o município.Na Unidade de Pronto Atendimento da Penha (UPA Penha), na Zona Norte do Rio, o movimento foi baixo durante a manhã desta terça-feira (30). Poucas pessoas compareceram às unidades e o atendimento foi considerado rápido pelos pacientes.Em Madureira, também na Zona Norte, o movimento foi considerado tranquilo pelos pacientes no UPA Madureira e o atendimento vem sendo feito sem demora.