Eduardo Paes Luciano Belford / Agência O Dia

Por Yuri Eiras e Jessyca Damaso

Publicado 30/03/2021 10:52 | Atualizado 30/03/2021 13:13

"A gente tem que olhar pessoas com comorbidades, de determinadas atividades profissionais, o próprio pessoal da saúde, a gente vai dar uma ampliada agora. A Secretaria de Saúde deve anunciar isso, passar para a faixa etária mais baixa. Professores é fundamental, pra gente dar tranquilidade para a volta às aulas, agentes de segurança, agentes de empresa pública, então, é um conjunto de atividades profissionais que demandam uma vacinação especial", disse Paes, que esteve no Museu da Justiça, no Antigo Palácio da Justiça, ponto de vacinação ao lado da Praça XV e inaugurado nesta terça-feira.

O novo calendário deve ser anunciado pela Secretaria Municipal de Saúde nos próximos dias.

Vacinação por faixa etária

"A gente vai continuar vacinando também por faixa etária. Mas na hora que você atinge a população acima de 60 anos, você diminui muito o risco de as pessoas virem a óbito, porque você tá cuidando dos mais idosos. Então, a ideia é agora, a partir do dia 24, ampliar sim", afirmou o prefeito.



"A gente tá buscando acelerar essa história da vacinação. Vamos chegar até dia 24 de abril com todos os idosos, pessoas acima de 60 anos [vacinados]. A vacina é a solução", completou.

Flexibilização das restrições pode acontecer



"Eu disse que as restrições que estávamos impondo era de que elas teriam uma data para começar e terminar. Mas a medida que a gente avança nisso, quanto mais pessoas se preservarem, respeitarem essas regras nesses dez dias, mais a gente poderá flexibilizar a partir desta segunda-feira. Para mim, esses dez dias não são aleatórios. Como estamos trabalhando com as unidades básicas de saúde, as UPAs, é menos do que aquela média móvel curta de óbitos e internações, elas acabam dando um retrato do que pode acontecer. A gente está trabalhando com esses dados, que começou há três semanas com algumas medidas mais restritivas, acompanhamos muito de perto para tomarmos medidas responsáveis. A gente quer flexibilizar a partir de segunda, vamos aguardar mais uns dias e na sexta devemos anunciar, se Deus quiser, essa flexibilização".

Fila por UTI

A taxa de ocupação por leitos de UTI na rede pública do estado também registrou recuo, o número atual é de 87,5% contra 92,4% no domingo. A situação na rede hospitalar do estado é grave e o governo disse que entregaria até a próxima semana mais 557 leitos para covid-19.



Em todo o território fluminense, são 14 municípios com 100% ou mais de lotação nos leitos de UTI.