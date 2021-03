Menino Henry sofreu hemorragia interna e laceração do fígado Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 06:49

Rio - As investigações da morte do menino Henry Borel, de 8 anos, ganharam novos capítulos. Nesta terça-feira (30), a Polícia Civil anunciou que teve usar um programa de dados especial para acessar os celulares do casal Monique Medeiros e Dr Jairinho (vereador pelo Solidariedade) e resgatar mensagens que foram apagadas. Os aparelhos foram apreendidos na semana durante operação de busca e apreensão em endereços dos familiares da criança. Ao todo, 11 celulares de todos os envolvidos foram apreendidos.

O delegado Edson Henrique Damasceno, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), já ouviu mais de 15 testemunhas sobre o caso. Entre elas, a empregada doméstica que limpou o apartamento do casal um dia após a morte de Henry, uma ex-namorada do parlamentar que o acusou de agressões contra ela e uma filha na época menor de idade, a psicóloga do menino e os profissionais da área saúde que atenderam a criança no Hospital Barra D'Or. Também foram ouvidos os peritos que atestaram a causa da morte.

A criança morreu na madrugada do último dia 8 de março, em circunstância que ainda não estão esclarecidas para a Polícia Civil. Henry estava no apartamento do padrasto e, segundo depoimento do casal, foi encontrado pela mãe desacordado no chão do quarto em que dormia. Monique e Jairinho alegam que estavam vendo televisão e não vigiavam a criança. O apartamento do casal passou por nova perícia

A defesa do casal disse ser "comum" as pessoas apagarem algumas mensagens. "Não estranharia se apagassem. É comum apagarem dos celulares, eu apago dos meus", disse André França, em entrevista à TV Globo, alegando que não tinha a informação de que o casal teria deletado algumas mensagens dos aparelhos.



O advogado disse que após a apreensão de sexta-feira da semana passada, a mãe de Henry te seu celular Hackeado. Ele alega que ela tentou fazer um registro na delegacia de crimes de informática, mas sem sucesso.