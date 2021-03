PM apreende dois fuzis e uma pistola no complexo de Senador Camará, na Zona Oeste do Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 07:47

Rio - PMs do 14º BPM (Bangu) apreenderam, na madrugada desta quarta-feira (31), dois fuzis e uma pistola no conjunto de favelas de Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Três suspeitos foram baleados durante troca de tiros.

Os feridos foram socorridos pelos policiais e levados Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Publicidade

Em nota, a Secretaria Estadual de Polícia Militar informou que "na madrugada desta quarta-feira (31), uma equipe do 14ºBPM (Bangu) alertada sobre presença de traficantes de drogas na Rua Francisco Teotônio, em Senador Camará, dirigiu-se ao local para patrulhamento. Ao chegar, os policiais militares foram atacados por disparos de arma de fogo feitos por homens no interior de um veículo, e revidaram. Após o confronto, foram localizados três homens feridos. Junto a eles foram apreendidos dois fuzis calibre 5.56, uma pistola calibre 9, um radiotransmissor e munições. Novos disparos foram feitos contra os policiais militares, que deixaram o local para socorrer os três feridos".

Ainda segundo a PM, nos três primeiros meses do ano foram aprendidos mais de 110 fuzis.