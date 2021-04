Prefeito Eduardo Paes anuncia novo boletim epidemiológico do município do Rio Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 10:35

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou nesta sexta-feira a intenção de compra da vacina Sputnik V para o município. Durante a divulgação do boletim epidemiológico , o prefeito falou sobre a aquisição das vacinas e também sobre as medidas de flexibilização que começam a partir de sexta-feira que vem (9). As medidas restritivas impostas no período de 10 dias de pausa emergencial - de 26 de março a 4 de abril - seguem valendo até dia 8

Paes disse que está em negociação avançada com o consórcio do Nordeste para aquisição de doses do imunizante para a cidade do Rio. O objetivo é a compra de 8 milhões, com previsão de chegada em agosto.

"Ainda não posso bater o martelo, mas estamos fazendo esse esforço para acelerar o nosso processo de vacinação", falou.

Ele revelou que, na noite de quinta-feira (2), assinou um "memorando de entendimento" com o consórcio de governadores do Nordeste para a compra das doses.

Por causa de um acordo de confidencialidade, o prefeito não deu mais detalhes em relação à compra.



Medidas de flexibilização

Durante a divulgação do boletim epidemiológico da pandemia da covid-19 no município, o prefeito, Eduardo Paes, informou que as medidas restritivas mostraram resultados e a partir de sexta-feira que vem (9) começa a flexibilização. Com isso, ele anunciou que jogos de futebol, sem público, podem voltar na cidade.

De acordo com Paes, as medidas restritivas desses 10 dias de pausa emergencial - de 26 de março a 4 de abril - serão atenuadas porque observa-se uma redução do número de pessoas com sintomas de covid-19 na porta de entrada de atendimento das redes de saúde pública.



"Estamos otimistas e esperançosos de que esse número comece a estabilizar e a cair. É importante as pessoas entenderem. Na sexta, vamos reduzir as restrições", falou.

Segundo o prefeito, o principal dado considerado pela prefeitura para analisar as medidas restritivas necessárias é o índice de pessoas que chegam a unidades de saúde com sintomas de coronavírus.



"A gente não está usando como o principal dado para tomar as decisões os número de óbitos porque ele é 'atrasado'. A gente tem que ajudar para que as pessoas nem cheguem ao hospital", informou.

