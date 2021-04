Delegacia de São João de Meriti - 64ª DP Polícia Civil Reprodução Google Maps

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 13:58

Rio - Um homem de 42 anos foi preso por policiais civis da 64ª DP (São João de Meriti) nesta quinta-feira (01) suspeito de praticar roubos contra passageiros de ônibus, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com a corporação, após a comunicação do crime por uma das vítimas, a equipe de agentes da distrital conseguiu capturar o suspeito. Com ele foram apreendidos seis aparelhos telefônicos e um revólver.

O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.