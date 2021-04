Local conta com cerca de 40 profissionais para a aplicação da vacina Divulgação/Prefeitura de Mesquita

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 14:50

Rio - A Prefeitura de Mesquita inaugurou mais um polo de vacinação drive-thru, contra a covid-19, no Paço Municipal, no Centro da cidade, neste sábado (03).. A entrada dos veículos é feita pela Avenida Brasil, na Coreia. Com isso, o fluxo de automóveis no local não atrapalha o trânsito no Centro da cidade. Neste primeiro dia, em quatro horas, foram vacinadas 340 pessoas.



“Eu trabalho durante a semana. Cheguei a procurar a Clínica da Família Jacutinga, mas tinha fila e eu não podia esperar. Com a abertura do drive, não só eu pude aguardar minha vacina no carro, em segurança e com conforto, como também tive essa opção de ser imunizada no sábado. Ainda vou trabalhar hoje e, assim, foi mais fácil e rápido”, disse a primeira pessoa, a farmacêutica Lígia Rosa dos Santos, de 38 anos. Profissional da área de saúde, ela mora em Mesquita e chegou ao local às 6h50. “Eu queria ser uma das primeiras, para não me atrasar para o trabalho”, explicou.



Neste primeiro dia de funcionamento, o atendimento foi das 8h ás 12h e direcionado às pessoas que perderam o prazo de sua vacinação, ou seja, uma repescagem. De segunda a sexta-feira, o drive-thru para vacinação acompanhará o calendário da cidade, funcionando sempre das 9h às 16h. Nesta segunda (05), o publico vacinado será de pessoas de 69 anos. No dia seguinte, terça-feira, será a vez dos moradores com 68 anos.



Pablo Mello, diretor de Saúde da Secretaria de Municipal explica que o drive-thru é importante por diminuir as filas das clínicas da família utilizadas como polo de vacinação na cidade.

No drive-thru há 40 profissionais da saúde atuando em cinco postos de vacinação para carros e quatro pontos de acolhimento. Além disso, há agentes de trânsito e da guarda municipal envolvidos na organização do fluxo de veículos. Caso alguém se sinta mal e precise de atendimento, uma ambulância fica disponível no local.



Agendamentos

Possibilidade de agendar a vacina



Outra novidade na vacinação de Mesquita é que, a partir de agora, o público pode agendar sua dose – seja a primeira ou a segunda. O cadastro é feito pelo site Outra novidade na vacinação de Mesquita é que, a partir de agora, o público pode agendar sua dose – seja a primeira ou a segunda. O cadastro é feito pelo site http://vacinacovid19.mesquita.rj.gov.br , sempre das 7h às 22h da data anterior à vacina. A unidade de saúde mais próxima também poderá fazer o agendamento com o auxílio da equipe do local.

O sistema de agendamento mostra os locais disponíveis para a vacinação contra a covid-19 em Mesquita. Além disso, aponta também quantas doses cada um ainda possui para o agendamento.



Apesar de recomendado, o agendamento não é obrigatório. Ou seja, os moradores que chegarem às unidades de saúde ou ao drive-thru sem o agendamento, mas estiverem no grupo convocado para receber a vacina, poderão ser vacinados, caso haja estoque para a primeira e para a segunda dose no polo de vacinação escolhido.





Polos de vacinação em Mesquita:



– Drive-thru do Paço Municipal – Entrada pela Avenida Brasil, na Coreia – Segunda a sexta, das 9h às 16h, e sábados, das 8h ao meio-dia.







– Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº – Segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábados, das 8h ao meio-dia.







– Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha – Segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábados, das 8h ao meio-dia.