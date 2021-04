Prefeitura de São Gonçalo disse que está realizando fiscalizações diárias Reprodução/WhatsApp O DIA

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 15:42

Rio - Uma aglomeração se formou, na manhã deste sábado (3), em frente ao shopping Partage, no Centro de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Em imagens enviadas ao WhatsApp O DIA é possível ver dezenas de pessoas ao redor e próximos à entrada do estabelecimento, aguardando a abertura, que só aconteceu às 12h.



“Ficou um pessoal aglomerando, fazendo fila pra entrar no shopping. Essa fila foi aumentando cada vez mais e ficou essa aglomeração. Abriu agora há pouco, mas ainda está aglomerado para entrar”, contou um leitor que não quis se identificar. Segundo o leitor, antes da abertura do estabelecimento, o Centro da cidade estava movimentado.

Publicidade

Multidão se aglomerou ao redor do shopping Reprodução/WhatsApp O DIA

Pelas regras do decreto municipal, shoppings centers, centros comerciais e galerias, incluindo praças de alimentação, só podem funcionar entre 12h e 20h, sendo vedada a circulação de crianças menores de três anos nos shoppings.

Publicidade

Em nota, a prefeitura de São Gonçalo disse que está realizando fiscalizações diárias, mesmo no período da noite, e ações integradas durante a madrugada, para o cumprimento do decreto com medidas restritivas. Segundo a prefeitura, as equipes irão reforçar as orientações para que os comércios cumpram as medidas e sigam os protocolos para funcionamento.

Leitor disse que o Centro da cidade já estava cheio antes da abertura do shopping Reprodução/WhatsApp O DIA

Publicidade

“O município também reforça aos moradores que tomem os cuidados necessários, usem máscaras e álcool em gel e mantenham o distanciamento social. Todos devem se conscientizar e seguir as regras básicas ligadas ao distanciamento”, explica a nota.



A prefeitura também afirmou que fiscais irão ao shopping reforçar as regras do decreto. Procurado, o Partage Shopping ainda não se manifestou.