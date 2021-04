Em alguns pontos de vacinação houve redução da faixa etária Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 18:04

Rio - A vacinação contra a covid-19 foi retomada neste sábado (3), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após três dias sem a aplicação dos imunizantes, por falta de doses. O público-alvo de hoje são idosos com 60 anos ou mais.



De acordo com a prefeitura de Duque de Caxias, em alguns pontos de vacinação, houve redução da faixa etária porque o público de 60 anos ou mais já foi alcançado. Passaram a ser vacinadas pessoas de até 55 anos com a primeira dose.



“A Prefeitura reafirma seu compromisso em levar a vacina à população, imunizando o maior número de pessoas. Lugar de vacina é no braço e não na geladeira”, disse a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, em nota. Para tomar a primeira dose, é preciso apresentar comprovante de residência e documento de identidade.



O público-alvo pode procurar a vacina nos pontos montados nos bairros Parque Eldorado; Amapá, Capivari; Xerém (Rodoviária - CEO); Praça da Mantiquira; Santo Antônio; Vila do Blocos (Praça do Antigo Cine FNM); Vila Santa Alice (CRAESM); Jardim Olimpo; Vila Canaã; Praça da Matriz (Santa Cruz da Serra); Parque Paulista; Codora; São Judas Tadeu (Vai Quem Quer) e Figueira.

Neste domingo (4), o município também vai aplicar as doses do imunizante contra a covid-19. O público-alvo continua sendo pessoas de 60 anos ou mais. Os pontos de vacinação passam a funcionar a partir das 7h e ficam no Canal Farias, em Saracuruna, Praça do Rotary e na Praça da Rua 2, ambos no Jardim Primavera, para pedestres e na modalidade drive thru.