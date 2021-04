Cremerj Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 18:42

Rio - O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) irá promover, a partir desta segunda-feira (5) uma nova etapa da campanha de vacinação contra a covid-19 para os médicos. Desta vez, os profissionais de 50 a 59 anos é que serão imunizados.

A ação acontecerá na sede do Cremerj, em Botafogo, na Zona Sul, por agendamento online, de 5 a 16 de abril, das 10h às 15h30. Para evitar aglomerações, cada idade terá uma data específica para receber o imunizante.

Publicidade

De acordo com o Conselho Regional, na próxima segunda-feira (5), serão vacinados os médicos com 59 anos; na terça-feira (6), os profissionais com 58 anos; na quarta (7), os que tiverem 57; na quinta (8), aqueles com 56; e na sexta-feira (9), os que tiverem 55.

Na outra segunda-feira (12), a campanha retornará e será a vez dos médicos com 54 anos; na terça (13), quem tiver 53; na quarta (14), os profissionais com 52; na quinta (15), aqueles com 51; e na sexta-feira (16), os médicos com 50 anos.

Publicidade

Um levantamento do Cremerj, realizado no fim de fevereiro, mostrou que ao menos 22 mil médicos do Rio de Janeiro esperam para ser vacinados.

Ação solidária contra a fome

Publicidade

O Cremerj vai aproveitar a campanha de imunização dos médicos de 50 a 59 anos, em sua sede, para iniciar o programa Vacina Solidária – uma ação do Conselho contra a fome em razão do momento delicado causado pela pandemia.

O Conselho Regional arrecadará alimentos não perecíveis e pede aos médicos que forem se vacinar que colaborem com a campanha. Toda contribuição será doada para instituições de caridade cadastradas no Conselho.

Publicidade

Serviço:

Local: sede do Cremerj - Praia de Botafogo, 228, 119B, Rio de Janeiro

Publicidade

Dias: de 5 a 16 de abril (de segunda a sexta-feira)

Horário: das 10h às 15h30

Publicidade

Público-alvo: médicos inscritos no Cremerj de 50 a 59 anos

Para evitar aglomerações, é indispensável o agendamento online, que pode ser feito pelo link: https://www.cremerj.org.br/vacinaparaosmedicos

Publicidade

Para mais informações sobre a vacinação, acesse: https://www.cremerj.org.br/informes/exibe/4951