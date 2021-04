Chuva chegou na cidade neste sábado Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 21:37 | Atualizado 03/04/2021 21:40

Rio - Diversos bairros do Rio começam a registrar chuvas na noite deste sábado. De acordo com o Alerta Rio, já chove no Vidigal, Jardim Botânico, Rocinha e Copacabana, na Zona Sul; no Grajaú e Tijuca, na Zona Norte; Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, entre outros.

O Centro de Operações Rio (COR), informou que há bolsão d'água na pista central da Av. Armando Lombardi, na altura do Barra Point, sentido Recreio.

No domingo de Páscoa há previsão de chuva fraca a moderada à noite e retorna na tarde de terça-feira. As temperaturas ficarão amenas ao longo do período.