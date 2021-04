Foto de arquivo: Rio tem previsão de chuva para o Domingo de Páscoa Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 08:33

Rio - A previsão para o Domingo de Páscoa no Rio é de chuva fraca a moderada. De acordo com o Alerta Rio, ventos úmidos do oceano manterão a nebulosidade variada na cidade. O céu ficará parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca a moderada isolada no período da noite. Os ventos terão intensidade fraca a moderada e as temperaturas seguirão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 18°C e máxima de 29°C.

Segundo o Centro de Operações (COR), nesta manhã, entre 6h30 e 6h45, houve registro de chuva moderada em Santa Cruz, na Zona Oeste e de chuva fraca em Sepetiba, também na Zona Oeste. No Recreio dos Bandeirantes também choveu, entre 5h15 e 5h30.

Confira a previsão da semana:

Segunda-feira: a nebulosidade na cidade irá diminuir e não há previsão de chuva.



Máxima: 30ºC / Mínima: 16ºC

Terça-feira: previsão é que áreas de instabilidades provoquem pancadas de chuva com intensidade fraca a moderada, a partir da tarde.



Máxima: 29ºC / Mínima: 17ºC

Quarta-feira: ainda devido à atuação dessas áreas de instabilidade, a previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia, em pontos isolados. Os ventos estarão moderados.

Máxima: 27ºC/ Mínima: 18ºC

Quinta-feira: haverá redução da nebulosidade, com céu nublado a parcialmente nublado e sem previsão de chuva.

Máxima: 29ºC / Mínima: 17º