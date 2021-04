Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo Arquivo

Rio - Um funcionário de um posto de gasolina foi agredido e esfaqueado na perna, na madrugada desta segunda-feira, em uma tentativa de assalto ao local, na Rodovia BR-101, altura de Guaxindiba, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Itaboraí foram acionados às 2h38 e a vítima foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.

Segundo os bombeiros, Anilton da Silva, 51 anos, foi levado para a unidade hospitalar após o assalto. Nesta manhã, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o funcionário segue hospitalizado e apresenta quadro clínico estável.

A Polícia Militar também foi acionada para o local. De acordo com a corporação, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram ao local e informados sobre as agressões a vítima. O caso foi registrado na 74ª DP.