Monique Medeiros e Dr. Jairinho foram presos pela morte do menino Henry Borel, filho de Monique Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 18:57 | Atualizado 08/04/2021 19:35

Com base nas investigações que ainda estão em andamento, a Polícia Civil concluiu que o menino foi assassinado após sofrer sessões de tortura. A polícia identificou que o vereador agredia o menino com chutes e golpes na cabeça, com o conhecimento da mãe, que era conivente. Na noite desta quinta, doutor Jairinho foi levado da Cadeia Pública de Benfica, na Zona Norte, para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste.

A jurista e mestre em Direito Penal, Jacqueline Valles, explica que, mesmo que Monique não tenha participado ativamente das agressões, ela pode receber uma punição maior que a do parlamentar, se a omissão sobre a violência sofrida por Henry for comprovada.



“Além de todas as qualificadoras do crime, recairia sobre Monique, caso a investigação conclua que ela se omitiu diante das agressões, o agravante por não ter cumprido sua responsabilidade legal de mãe e ter protegido o filho contra os espancamentos”, relata a jurista.



“Ficou constatado que a rotina dentro daquele apartamento era uma rotina de violência”, disse o delegado.



Valles ressalta que, caso seja condenada, Monique pode sofrer um aumento de um sexto da pena, mas que a justiça pode decidir por um acréscimo maior. No dia da morte do menino, Monique solicitou a licença luto e, posteriormente, licença especial, no Tribunal de Contas do Município do Rio (TCM).

“Se for comprovado que Monique agiu para proteger o namorado e nada fez diante das agressões que o filho vinha sofrendo, o juiz pode ampliar a pena com base no artigo 13 do Código Penal, alegando que ela nada fez para proteger a integridade física da criança.”



O artigo 13 do Código Penal diz que “o resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.”

A jurista ainda reforça que pode ser atribuída ao crime a qualificação motivo fútil. Somadas, as qualificadores e o agravante, as penas, caso o casal seja condenado, podem chegar a 32 anos para Monique e 27 para Jairinho.