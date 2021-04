PRF interdita festa realizada em estabelecimento na margem da Rodovia Washington Luiz, na altura de Duque de Caxias Divulgação/PRF

Publicado 10/04/2021 11:16

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou, nesta sexta-feira (9), um evento promovido por um estabelecimento na margem da Rodovia Washington Luiz, na altura de Duque de Caxias. A festa havia sido divulgada pelas redes sociais e, segundo a PRF, reunia mais de 150 pessoas aglomeradas e sem máscara.

Os organizadores do evento descumpriram o decreto estadual que proíbe o funcionamento de casas de shows, boates e arenas. Festas em geral, shows e festivais culturais estão proibidos pela medida assinada pelo governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, para contenção da pandemia da covid-19.

A PRF informou que o evento já tinha sido identificado há cerca de uma semana, e os responsáveis foram orientados a cancelar a festa. No entanto, apesar das medidas estaduais restritivas e das orientações feitas, uma equipe da PRF foi até o local e encontrou pessoas em pé, sem máscaras e desrespeitando o distanciamento social, o que pode se verificar em imagens feitas por agentes no local.

De acordo com a Polícia, os organizadores da festa também infringiram o artigo 268 do Código Penal por descumprir "determinação do poder público destinada a impedir indução ou propagação contagiosa". A pena prevista para este crime é de detenção, que pode variar de um mês até um ano, e multa.



A ocorrência e os responsáveis pelo evento foram encaminhados à Polícia Civil.



