Por O Dia

Publicado 11/04/2021 13:09 | Atualizado 11/04/2021 13:32

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) amplia nesta segunda-feira o número de polos de vacinação contra a covid-19 na cidade. Em conjunto com o Exército Brasileiro, por meio do Comando Conjunto Leste, a prefeitura vai inaugurar um polo no Museu Militar Conde de Linhares, em São Cristóvão, na Zona Norte. O ponto funcionará da segunda a sábado, das 8h às 17h.

O ponto de vacinação no museu militar é o segundo aberto pela Prefeitura do Rio em parceria com o Comando Conjunto Leste. Segundo a SMS, outros postos fruto da união devem estar à disposição da população em breve. No dia 09/04, foi inaugurado na Vila Militar, em Deodoro, um posto drive-thru e para pedestres.



A SMS conta com mais de 250 pontos de vacinação em toda a cidade e na próxima segunda-feira (12/04) a vacina estará sendo aplicada em mulheres de 63 anos, profissionais de saúde de 54 anos. Além disso, também pode procurar as unidades de saúde quem já está habilitado para a segunda dose. O ponto de vacinação no museu militar é o segundo aberto pela Prefeitura do Rio em parceria com o Comando Conjunto Leste. Segundo a SMS, outros postos fruto da união devem estar à disposição da população em breve. No dia 09/04, foi inaugurado na Vila Militar, em Deodoro, um posto drive-thru e para pedestres.A SMS conta com mais de 250 pontos de vacinação em toda a cidade e na próxima segunda-feira (12/04) a vacina estará sendo aplicada em mulheres de 63 anos, profissionais de saúde de 54 anos. Além disso, também pode procurar as unidades de saúde quem já está habilitado para a segunda dose.

Balanço da vacinação

De acordo com levantamento da Prefeitura, até este domingo mais de 1.07 milhão de pessoas já receberam a primeira dose da vacina com o imunizante contra o coronavírus. O número representa 15,9% da população carioca, que tem cerca de 6,7 milhões de pessoas.