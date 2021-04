Fotos da praia de Copacabana lotada neste domingo Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 15:44 | Atualizado 11/04/2021 15:45





fotogaleria Rio - Amanhecendo ensolarada neste domingo (11), a cidade do Rio registrou grande aglomerações na praia de Copacabana no primeiro final de semana após a flexibilização das últimas restrições. Apesar do atual cenário de pandemia, a população ainda sim resolveu quebrar os protocolos.

Nas imagens é possível ver diversos banhistas sem máscara, próximos uns dos outros. Superlotação da praia também não incomodou idosos, que também foram registrados aproveitando o dia de sol as areias e orlas.

A Prefeitura do Rio flexibilizou nesta última sexta-feira (9) as medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19, enquanto outras atividades continuam proibidas. Estabelecimentos e atividades comerciais poderão voltar a funcionar, mas com horários reduzidos e específicos.

No entanto, permanecer nas areias de praias ou praticar esportes coletivos nas orlas continuam proibidos, de acordo com as últimas regras anunciadas pela administração da cidade.

Veja o que continua proibido

Permanece suspenso o funcionamento de boates, danceterias, salões de dança e casas de espetáculo; atividades econômicas nas areias das praias, incluindo ambulantes; comércio exercido em feiras especiais, feiras de ambulantes, feiras de antiquários e de artes. Também continuam proibida a permanência de pessoas nas vias, áreas e praças das 23h às 5h, e nas areias das praias, em parques e cachoeiras, em qualquer horário; a prática de atividades físicas coletivas em praias e praças ou áreas particulares (permitida apenas a prática de atividades físicas individuais); a realização de eventos, festas, rodas de samba, em áreas públicas e particulares; feiras (exceto as de produtos alimentícios), exposições, congressos e seminários.