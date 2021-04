Coronavírus ainda gerará muitas mortes no Brasil Reprodução

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este domingo, 679.654 casos confirmados e 39.423 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.053 novos casos e 125 mortes. Entre os casos confirmados, 679.654 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 89.8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 71.7%. No momento, 447 pessoas esperam na fila para receber atendimento UTI Covid-19, enquanto 49 aguardam vaga para a enfermaria.

Novo posto de vacinação

O ponto de vacinação no museu militar é o segundo aberto pela Prefeitura do Rio em parceria com o Comando Conjunto Leste. Segundo a SMS, outros postos fruto da união devem estar à disposição da população em breve. No dia 09/04, foi inaugurado na Vila Militar, em Deodoro, um posto drive-thru e para pedestres.