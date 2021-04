Bandidos explodem caixas eletrônicos de agência da Caixa Econômica Federal em Caxias Reprodução Tv Globo/Arquivo

Publicado 12/04/2021 06:24 | Atualizado 12/04/2021 07:50

Rio - Criminosos explodiram uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF), na madrugada desta segunda-feira (12), no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Policiais do 15ºBPM (Duque de Caxias) foram acionados para o local já no início da manhã. É o segundo ataque contra essa mesma agência, em cinco meses.

Segundo a PM, os agentes que chegaram no local encontraram os caixas eletrônicos destruídos e os vidros estilhaçados. Até a primeira atualização, não havia informações de prisões ou apreensões.

Por conta dos riscos de possíveis explosões, a Avenida Jornalista Moacir Padilha está interditada.

Em novembro do ano passado, essa mesma agência da CEF foi alvo de bandidos. Na ocasião, eles usaram explosivos para destruir os caixas eletrônicos. As explosões assustaram os moradores do bairro Jardim Primavera.

A Caixa Econômica Federal ainda não se pronunciou sobre o caso.