BRT Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 07:57

Rio - A prefeitura disponibilizou, a partir desta segunda-feira, 20 ônibus comuns para fazer o trajeto da estação do BRT Pingo D'Água, em direção ao Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, nos horários de pico. A mudança faz parte do novo projeto operacional do BRT.

As estações Magarça e Mato Alto, no mesmo corredor, também receberão novos ônibus o que totaliza 90 ônibus extras na operação Transoeste.

Os novos ônibus farão o percurso sem paradas nas outras estações, nos horários de pico, das 5h às 8h, no sentido Alvorada e na volta para a casa das 16h às 20h, a partir da plataforma C, de onde também saem os ônibus para Santa Cruz.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo é de que até setembro, a previsão é de que 46 estações sejam reabertas, com o aumento gradativo de articulados em operação, chegando a 241 no total.