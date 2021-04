Ônibus de linha bate em articulado do BRT em Guaratiba, na Zona Oeste Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 08:32 | Atualizado 12/04/2021 15:34

Rio - Um articulado do BRT e um ônibus de linha bateram, na manhã desta segunda-feira, próximo à Estação Ilha de Guaratiba, no corredor Transoeste, na Zona Oeste do Rio e deixou 18 pessoas feridas. O acidente aconteceu no sentido Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste. Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes do quartel de Guaratiba foram acionados por volta das 7h31 e atuaram no atendimento de vítimas. O SAMU também atendeu os feridos.

Uma vítima foi liberada no local. As demais foram encaminhadas aos hospitais municipais Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Rocha Faria, em Campo Grande, e Pedro II, em Santa Cruz, todos na Zona Oeste. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todas os feridos apresentam quadro de saúde estável.

Em nota, a concessionária informou que o ônibus comum que fazia a linha eventual Santa Cruz x Alvorada, como um dos veículos extra colocados pela Prefeitura do Rio para reforçar o atendimento da população , bateu na parte traseira do articulado, no sentido Alvorada.

Ainda segundo o BRT, a operação seguiu com desvio no trecho e foi feito o transbordo dos passageiros. Segundo o Centro de Operações (COR), por conta do acidente, a Avenida Dom João VI estava com trânsito lento e com duas faixas ficaram interditadas, no sentido Recreio, próximo à estação. Às 10h20, a pista sentido Recreio dos Bandeirantes foi liberada, já às 12h45, não havia mais interdição na calha do BRT.

O BRT ressaltou que as causas do acidente estão sendo apuradas e a equipe de intervenção exige treinamento e capacitação contínua de motoristas que fazem esse serviço.

De acordo com as primeiras informações, o incidente foi causado porque o articulado freou e o ônibus que vinha atrás não conseguiu parar a tempo.

Prefeitura do Rio disponibiliza ônibus para serviço do BRT

A prefeitura disponibilizou, a partir desta segunda-feira, 20 ônibus comuns para fazer o trajeto da estação do BRT Pingo D'Água, em direção ao Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, nos horários de pico. A mudança faz parte do novo projeto operacional do BRT.



As estações Magarça e Mato Alto, no mesmo corredor, também receberão novos ônibus o que totaliza 90 ônibus extras na operação Transoeste.

Os novos ônibus farão o percurso sem paradas nas outras estações, nos horários de pico, das 5h às 8h, no sentido Alvorada e na volta para a casa das 16h às 20h, a partir da plataforma C, de onde também saem os ônibus para Santa Cruz.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo é de que até setembro, a previsão é de que 46 estações sejam reabertas, com o aumento gradativo de articulados em operação, chegando a 241 no total.