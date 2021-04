Fernando Henrique, de 11 anos, Alexandre Silva, de 11 anos, e Lucas Matheus, de 8 anos, estão desaparecidos Reprodução

Por Jenifer Alves

Publicado 12/04/2021 14:03 | Atualizado 12/04/2021 14:04

A Defensora Pública Gislane Kepe, que cuida do caso, esclareceu que as famílias foram encaminhadas ao suporte psicossocial do município de Belford Roxo. No entanto, quem assumiu o papel por esse atendimento foi o Estado do Rio. Segundo ela, "o município de Belford Roxo deixou a desejar nesse atendimento porque durante a pandemia não havia esquema de atendimento como esses para a população", esclareceu.

Ainda segundo ela, a Defensoria vem pressionando a Polícia Civil para novos esclarecimentos sobre o caso e sobre a demora na elucidação do desaparecimento das crianças.

"A gente vem pedindo pra saber atualizações do inquérito e também dando sugestões do encaminhamento. Nos baseamos na politica nacional e estadual da busca de pessoas desaparecidas. Lá diz que a Policia Civil tem que entrar em contato com a Policia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, aos Portos e rodoviárias para que seja indicada característica das crianças. Principalmente pessoas vulneráveis", disse.

"Estamos pressionando sempre, pedindo através de oficio atualização das diligências, resultados dessas diligências e que nos vem sendo informado é que sem novas pistas é difícil ter uma linha mais concisa do caso", destacou.