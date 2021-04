Por O Dia

Publicado 12/04/2021 14:15

Rio - Monique Medeiros, a mãe do menino Henry, presa desde a última quinta-feira, retornou ao Instituto Penal Ismael Sirieiro, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, após receber atendimento médico no Hospital Penal Hamilton Agostinho, no Complexo de Gericinó, na madrugada desta segunda-feira (12) . De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Monique relatou fortes dores na barriga e, ao fazer exames laboratoriais, ela foi diagnosticada com infecção urinária. Ela teve alta cerca de oito horas depois de dar entrada na unidade.