Praia de Copacabana cheia no primeiro domingo de flexibilização na orla do Rio Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 17:13

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira, 680.357 casos confirmados e 39.444 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 703 novos casos e 21 mortes. Entre os casos confirmados, 680.702 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 89,6%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 74,4%.

Publicidade

Autuações no fim de semana

No terceiro dia fiscalização das novas medidas determinadas pelo decreto nº 48.706, entre o domingo (11) e a madrugada desta segunda-feira (12), a Prefeitura do Rio registrou 1.311 autuações - entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias. No período, foram aplicadas 97 multas a bares, restaurantes e ambulantes e nove estabelecimentos foram fechados.

Publicidade

Desde sexta-feira (9), as equipes de fiscalização já registraram 3.907 autuações, com 202 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes e 74 estabelecimentos e festas fechados.

No domingo, os comboios de fiscalização formados por agentes da Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e apoio da Polícia Militar atuaram em diversos pontos da cidade, entre eles Santa Cruz, Sepetiba, Maracanã, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Vila da Penha, Vista Alegre, Vaz Lobo, Marechal Hermes, Brás de Pina, Guadalupe, Copacabana, entre outros locais.

Publicidade

Em outra frente de fiscalização, as forças-tarefa da Guarda Municipal realizaram rondas em pontos dos bairros: Centro do Rio, Leblon, Padre Miguel, Urca, Vidigal, Tijuca, Vila Isabel, Gávea, Campinho, Joá, entre outros, com objetivo de coibir aglomerações e atender denúncias enviadas por cidadãos via Central 1746 da Prefeitura do Rio.

Além disso, os guardas percorrem toda a orla do Rio para verificar o cumprimento da medida que proíbe a permanência de pessoas na areia das praias. As rondas são realizadas do Leme ao Pontal, incluindo as praias do Flamengo, Botafogo, Urca, Prainha, Grumari, Barra de Guaratiba e Ilha do Governador. Pessoas flagradas na areia são orientadas pelos agentes.