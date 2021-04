32ª DP (Taquara) Divulgação/PCERJ

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 18:34

Rio - Policiais da 32ª DP (Taquara) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (12), os criminosos Julio Couto Cardoso, o Mestre Splinter, Paulo Sérgio Couto Oliveira e o argentino Raul Ides Sosa, mais conhecido como Graxa ou Chilavert, em Magé, na Baixada Fluminense do Rio. De acordo com a Polícia Civil, os agentes chegaram até os três traficantes após receberem informações do setor de inteligência.

Com eles foram apreendidos cinco quilos de pasta a base de cocaína. As investigações apontam que o material ilegal foi comprado na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio e seria revendido para vendedores de um grupo intitulado “esticas”, nos bairros de Mauá e Suruí, ambos localizados no município de Magé.

Os três criminosos possuem diversas anotações criminais. O argentino já havia sido preso pela Divisão de Repreensão a Entorpecentes, no ano de 1997, portando meia tonelada de maconha.

Os presos serão encaminhados para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e ficarão à disposição da Justiça.