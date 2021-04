Menino Henry sofreu hemorragia interna e laceração do fígado Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 21:56 | Atualizado 12/04/2021 21:58

Rio - A babá de Henry Borel, Thayná de Oliveira Ferreira, confessou que mentiu no primeiro depoimento à Polícia Civil ao dizer que o menino de 4 anos não sofria agressões de Jairo José Santos Junior, o vereador Dr. Jairinho. Thayná chegou por volta das 12h20 na 16ª DP (Barra da Tijuca) para depor no inquérito que investiga da morte do menino

A Polícia Civil descobriu, através de recuperação de dados no celular de Monique Medeiros, mãe de Henry, que Thayná sabia das agressões de Jairinho e contava em tempo real para a mãe da criança. Os relatos começaram um mês antes da morte de Henry Borel. O celular da babá foi apreendido pela polícia na quinta-feira, mesmo dia em que Jairinho e Monique foram presos.

Publicidade

No dia 12 de fevereiro, a babá estava com a criança e Jairinho o levou para dentro do quarto. Thayná entrou em contato com Monique e passou a relatar o fato. Minutos depois, Henry saiu do quarto alegando dores e mancando.

No dia seguinte, a professora levou o filho em um hospital infantil na Zona Oeste. Lá, ela disse ao médicos que o filho sofreu um acidente doméstico ao cair da cama, mesma versão contada à polícia após a morte do filho.

Publicidade

Justiça nega pedido de HC

Publicidade

Na decisão, o magistrado destacou que a prisão temporária é cabível "quando imprescindível para as investigações do inquérito policial".