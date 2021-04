Complexo de Presídios em Gericinó, Bangu, Zona Oeste da capital fluminense Agência O DIA

Por Anderson Justino

Publicado 13/04/2021 07:30 | Atualizado 13/04/2021 07:58

Rio - Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos da Polícia Civil (Desarme) realizam, nesta terça-feira (13), uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro da uma das principais facções criminosas do Rio, o Comando Vermelho.

A Operação Caixinha S/A cumpre mandados de busca e apreensão em diferentes presídios do estado. Traficantes apontados como chefes do esquema estão prestando depoimentos. Segundo a Polícia Civil, não há mandados de prisão.

O delegado Gustavo Rodrigues, diretor da Desarme, disse que as investigações já duram dois anos e começaram por conta da prisão do traficante Elton da Conceição, o PQD da CDD, apontado como armeiro do Comando Vermelho, em 2019. Nesse percurso, a polícia identificou que traficantes usavam laranjas para lavar o dinheiro do tráfico e financiar compra de armas, drogas e também para manter o alto padrão de familiares das lideranças do tráfico.

Rodrigues garante que o Comando Vermelho criou um “fundo previdenciário” que conseguiu movimentar cerca de R$ 7 milhões em 44 contas diferentes.

A polícia identificou 84 pessoas envolvidas no esquema de lavagem de dinheiro, sendo que 42 delas já estavam presas.



“Essas lideranças, a cúpula da facção, se beneficiam desse fundo sistêmico para financiamento de guerras, para bancar familiares e para pagar mesadas”, detalhou o delegado.