André França Barreto, advogado do vereador Dr. Jairinho

Por ANDERSON JUSTINO/BRUNA FANTTI/JESSYCA DAMASO

Publicado 13/04/2021 10:54 | Atualizado 13/04/2021 11:21

Rio - Em depoimento prestado à Polícia Civil nesta segunda-feira (12), a babá do menino Henry Borel, Thayná Oliveira Ferreira, disse ter sido orientada pelo advogado André França Barreto, que defende o vereador Dr. Jairinho (sem partido), padrasto dele, a dizer em uma entrevista para uma equipe de televisão, que o político e a professora Monique Medeiros, mãe de Henry, era um casal exemplar e pessoas de bom coração.

No documento obtido pelo O DIA, a moça explica que antes da entrevista, o jurista se apresentou como uma pessoa religiosa e, usando o nome de Deus, a questionou se colocaria a 'mão no fogo' por Jairinho e Monique. Em resposta ao advogado, Thayná disse que: "só colocaria a mão no fogo por ela própria".

Essa foi a segunda vez que Thayná teve que comparecer à Polícia Civil. Foram mais de sete horas de depoimento. Segundo o delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca) e responsável pelo caso, no primeiro depoimento a moça mentiu ao dizer que não sabia das agressões de Jairinho contra Henry.

A polícia descobriu, através de dados recuperados do celular de Monique Medeiros, que a babá relatava para a mãe do menino, em tempo real, os momentos de sofrimento da criança. Além disso, ela revelou que outras pessoas sabiam das agressões: a mãe de Monique e a irmã do vereador. Thayná também disse que a a empregada da casa, Leila Rosângela, a Rose, também foi orientada a mentir sobre o caso.

ENCONTRO

De acordo com a babá, o encontro entre ela e o advogado André França foi orientado pela irmã de Jairinho, que ligou para ela.

Thayná e a empregada Rosângela foram juntas ao escritório do jurista na região central do Rio. As duas foram atendidas por ele e encontraram com Monique no local. "A Monique pediu que quando fosse depor eu tinha que falar que nunca tinha visto nada dentro da casa. Ela também pediu para apagar todas as mensagens que estavam no celular", disse a moça em seu segundo depoimento.

A babá disse que se sentiu ameaçada e por isso não contou a verdade.

ACUSAÇÃO CONTRA ADVOGADO

Nesta segunda-feira (12), a Polícia Civil enviou ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e para a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) uma representação contra o advogado André França Barreto.

Ele é acusado pelos crimes de coação de testemunha e obstrução de Justiça.

Em sua defesa, o advogado explicou que a "defesa técnica sempre pautou a sua atuação sob a égide da ética, da técnica e do profissionalismo".

Também no mesmo dia, Monique Medeiros trocou sua defesa e será representada pelos advogados Thiago Minagé, Hugo Novais e Thaise Mattar. Minagé fez parte da equipe de advogados da defesa do ex-deputado federal Eduardo Cunha, que conseguiram, no ano passado, prisão domiciliar para ele.

Jairinho e Monique cumpre prisão por 30 dias pela morte de Henry Borel. Os dois são acusados pela morte do menino. Jairinho, por tortura e homicídio. Monique por ser conivente às agressões sofridas pelo filho.