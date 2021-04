MetrôRio MetrôRio / Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 13:04 | Atualizado 13/04/2021 13:30

Rio - Uma van atingiu um muro entre as estações da Pavuna e Engenheiro Rubens Paiva do MetrôRio na manhã desta terça-feira (13).

De acordo com o MetrôRio, o acidente não causou nenhum impacto para as operações do metrô já que os pedaços do muro atingiram apenas uma via auxiliar.

O motorista ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, e seu estado de saúde é estável.