Prefeitura do Rio deve suspender o calendário de vacinação por falta de doses Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 15:51

Rio - A Prefeitura do Rio de Janeiro comunicou que há risco da vacinação contra a covid-19 ser suspensa nesta semana por falta de doses. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, caso o município não receba a nova remessa de imunizantes ainda nesta quarta-feira, a imunização precisará ser suspensa.

"A manutenção do calendário está condicionada à chegada das novas remessas de vacinas ao município, previstas no cronograma do Ministério da Saúde", informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Segundo informações preliminares, estaria prevista a chegada de novas doses da vacina, nesta quarta-feira, enviadas pelo governo federal. Mas ainda não há informações se esta remessa seria para a primeira ou segunda dose da imunização.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) afirmou que as doses que tinham chegada prevista para esta semana já foram repassadas na terça-feira (13), junto com as vacinas da gripe. O estado dividiu 158.250 doses da vacina Oxford/Astrazeneca para os 92 municípios. Não há garantias de chegada de novos lotes de vacinas até o fim da semana.

Procurado, o Ministério da Saúde ainda não se manifestou sobre a entrega das doses para o município do Rio.

