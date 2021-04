Foram roubados 20 frascos contendo 10 doses cada um Reprodução internet

Rio - A Polícia Civil ouviu, nesta sexta-feira, dez testemunhas pela investigação do roubo de 200 doses da vacina contra a covid-19 , CoronaVac, de um posto de saúde de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na terça-feira (13).

De acordo com as investigações da 64ª DP (São João de Meriti), os 20 frascos contendo 10 doses cada um, teriam desaparecido de madrugada no deslocamento entre o posto de saúde de Vila Jurandir e o local onde elas ficam armazenadas.



Ainda não se sabe se os criminosos roubaram os imunizantes dentro da unidade, no transporte até o posto ou em outro local. A Polícia Civil informou que a investigação segue sob sigilo. Em nota, a Secretaria de Saúde de São João de Meriti informou que afastou toda a equipe de vacinação da unidade, que está sendo investigada criminal e administrativamente.