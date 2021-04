Geral - Inicio da Vacinaçao de profissionais da educaçao da rede publica. Profissinais da educaçao basica começam a ser vacinados contra a Covid-19, na Clinica da Familia Sergio Vieira Mello, no Catumbi, regiao central do Rio. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

De acordo com o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, primeiro, serão vacinados profissionais com 55 anos ou mais, incluindo os terceirizados. Já no próximo sábado (24), vão ser vacinados os profissionais com 50 anos ou mais.

A vacinação será feita nos postos da Prefeitura espalhados pela cidade, como clínicas da família. Para ser imunizado, é preciso levar os dois últimos contracheques e documento de identificação com foto.