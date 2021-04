Kaio aguarda por um leito no CTI após ser baleado na cabeça Reprodução/Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 14:29 | Atualizado 18/04/2021 14:40

Dia, na noite deste sábado, enquanto o menino aguardava pela liberação de um leito. Rio - Após mais de 24 horas de espera, Kaio Guilherme, de 8 anos, conseguiu uma vaga de CTI no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O menino foi baleado na cabeça, na noite de sexta-feira, enquanto participava de uma confraternização em um centro de reforço escolar, na Vila Aliança, também na Zona Oeste. A espera foi revelada pelo, na noite deste sábado, enquanto o menino aguardava pela liberação de um leito.

"Nós conseguimos o leito graças a Deus. Ele vai fazer uma tomografia daqui a pouco e vai subir para o CTI", disse Thaís, a mãe do menino.

Publicidade

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado do menino é grave. A Polícia Militar informou que não havia operação policial no momento da ocorrência.