Prefeitura do Rio registra mais de 13 mil autuações durante período de restrições Divulgação / Secretaria Municipal de Ordem Pública

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 16:42

Rio - Em nove dias de fiscalização em restrição contra a covid-19, a Prefeitura do Rio registrou 13.065 autuações, entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias. No período, as equipes aplicaram 624 multas a bares, restaurantes e ambulantes e fecharam 185 estabelecimentos.



Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal, equipes seguem atuando de forma dinâmica e itinerante na maior parte de suas ações de fiscalização. Em algumas localidades específicas há a ocupação de agentes para minimizar as chances de aglomerações e desrespeito ao decreto.



No entanto, mesmo com as restrições,



Alguns ambulantes também foram flagrados vendendo comidas, bebidas, roupas de banho e acessórios na orla e na areia, desrespeitando o decreto municipal. Em nota, a Seop reforçou que as praias contam com rondas realizadas pela Guarda Municipal, que atua para cumprir a proibição da permanência de pessoas na areia e também para fiscalizar infrações sanitárias. Segundo a, equipes seguem atuando de forma dinâmica e itinerante na maior parte de suas ações de fiscalização. Em algumas localidades específicas há a ocupação de agentes para minimizar as chances de aglomerações e desrespeito ao decreto.No entanto, mesmo com as restrições, a Praia de Copacabana, na Zona Sul, esteve bastante movimentada na manhã deste domingo (18) , com muitas pessoas na areia tomando banho de sol e praticando atividades físicas na orla, algumas delas fazendo o uso incorreto da máscara de proteção.Alguns ambulantes também foram flagrados vendendo comidas, bebidas, roupas de banho e acessórios na orla e na areia, desrespeitando o decreto municipal. Em nota, a Seop reforçou que as praias contam com rondas realizadas pela Guarda Municipal, que atua para cumprir a proibição da permanência de pessoas na areia e também para fiscalizar infrações sanitárias.