Publicado 18/04/2021 17:25 | Atualizado 18/04/2021 18:28

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este domingo, 703.349 casos confirmados e 41.310 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.927 novos casos e 148 mortes. Com isso, a média móvel de óbitos subiu 22% em relação a duas semanas, chegando a 270. Este é o segundo dia consecutivo de recorde na indicação da média móvel, o que significa o aumento crescente nos casos de óbitos.

A chamada média móvel de sete dias é um cálculo entre o número de mortes nas últimas 24 horas com a média dos seis dias anteriores. O resultado desta média é comparado com a média realizada na semana anterior. É por meio deste cálculo que a tendência de alta é detectada. O cálculo é publicado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) todo início de semana.

Entre os casos confirmados, 653.975 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 86,9%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 69.7%.

No sábado (17), o Rio atingiu o maior número de mortes no Rio desde o início da pandemia com 446 mortes registrados nas últimas 24 horas. Mesmo assim cariocas optaram por se aglomerar na praia de Copacabana na manhã deste domingo (18), desrespeitando as medidas de restrições em vigor na cidade.

"Se olhar os ônibus, o metrô, está todo mundo sem máscara. As pessoas não estão ligando muito para essa medida que o prefeito está colocando no Rio. Então, acho uma falta de inteligência do Paes de fechar quiosque, proibir ambulantes. O que Paes tem que fazer é abrir a praia, deixar os ambulantes trabalharem. Eu sou fanático pela administração do Paes, mas essas medidas que ele está tomando atualmente eu não estou gostando" disse o ambulante, Amaro José de Lira, de 65 anos.

Segundo o decreto publicado, na última quinta-feira (15), pela Prefeitura do Rio, permanecem suspensas as atividades econômicas, comércio ambulante fixo e itinerante nas areias das praias. Apesar da proibição, a fiscalização municipal não foi vista atuando na praia. O DIA procurou a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), que informou que atua de forma "dinâmica e itinerante"