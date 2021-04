Por O Dia

Publicado 21/04/2021 17:04

Em fevereiro deste ano, o MPF instaurou investigação para apurar a soltura de presos com o uso de alvará de soltura falso. O MPF requisitou a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro todas as informações relacionadas aos fatos narrados, inclusive cópia do suposto falso alvará de soltura de Barbieri. Os ofícios com esses requerimentos foram expedidos em caráter de urgência e também foram enviados a 8ª Vara Federal Criminal."A recaptura desses dois presos federais revela-se de extrema importância. Além de contribuir em muito para o prestígio e efetividade das execuções penais (federais e estaduais) no Estado do Rio de Janeiro, abre novas possibilidades para as investigações federais (MPF e PF) acerca do tráfico de armas e consequente abastecimento bélico do crime organizado. Neste caso específico, o MPF/RJ, pelos canais competentes da PGR, solicitou cooperação internacional das autoridades americanas a fim que o aeroporto de Miami e o aeroporto do Galeão não sirvam mais de corredor aéreo aos traficantes de armas e munições. O que, além de aumentar o poder de fogo das facções criminosas em desfavor das forças policiais não deixa de colocar em risco a segurança aérea", destaca o procurador da República Eduardo Benones.