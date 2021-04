PM do Batalhão de Ações com Cães é atropelado na Linha Vermelha, na altura do Caju Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 08:36 | Atualizado 22/04/2021 16:13

Rio - Um policial militar do Batalhão de Ações com Cães (BAC) foi atropelado na Linha Vermelha, na noite desta quarta-feira (21). O estado de saúde do policial requer atenção, segundo informou a PM. Houve fratura nas duas pernas e ainda há avaliações sobre a coluna e o crânio. As investigações sobre o caso seguem em curso. Esse é o segundo registro de atropelamento de PM na via expressa em menos de uma semana.

A Polícia Militar informou que o agente de segurança foi socorrido e levado para Hospital Balbino, em Olaria, na Zona Norte do Rio. Durante a madrugada ele foi transferido para o Hospital Central da PM, no Estácio.

Publicidade

A Secretaria Estadual da Polícia Militar informou que uma equipe do BAC se preparava para montar uma operação na Linha Vermelha, quando um veículo em alta velocidade atingiu o agente. O acidente aconteceu na pista sentido Baixada Fluminense, na altura do Caju, na zona portuária.

A ocorrência foi registrada na 17ª DP (São Cristóvão).

Publicidade

Na madrugada do último domingo, PM Alexandro da Silva, de 42 anos, do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) foi atropelado por um motorista embriagado que passava pela Linha Vermelha , na pista sentido Centro, na Altura de São Cristóvão. Ele foi levado para o HCPM. Segundo a assessoria da Polícia Militar, o policial estava de serviço.