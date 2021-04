Neste domingo, o Corpo de Bombeiros completou 48 horas de buscas por militar desaparecido Reprodução/Twitter

Rio - O Corpo de Bombeiros trabalha há mais de 48 horas nas buscas pelo tenente Ítalo J. P. dos Santos, de 30 anos. O militar, lotado no 2º Grupamento Marítimo da Barra da Tijuca (2º GMar), desapareceu durante treinamento do Curso de Salvamento no Mar (CSMar), na manhã de sexta-feira (23), na altura do Posto 2.

Segundo a corporação, a operação ininterrupta de resgate conta com centenas de bombeiros, do Rio e de outros municípios, com apoio de motos-aquáticas, embarcações, quadriciclos, helicópteros e drones.



"Não vamos descansar enquanto não encontrarmos o Ítalo. Os trabalhos seguem 24 horas por dia, com empenho de toda a nossa estrutura e a dedicação dos nossos guarda-vidas e mergulhadores", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros RJ, coronel Leandro Monteiro.



Apoio à família



A corporação informou que está dando todo o apoio à família do militar, por meio da Diretoria de Assistência Social (DAS). "Os psicólogos do CBMERJ estão acompanhando os parentes. Falei pessoalmente com eles. O que aconteceu foi uma fatalidade. O Ítalo é um militar experiente, com formação diferenciada na nossa Academia, oito anos de corporação e triatleta. No momento do acidente, ele participava de uma bateria com outros alunos, usava equipamento de segurança e estava sob supervisão de monitores, mergulhadores e motos-aquáticas. Ele submergiu e não voltou à superfície. Desde então, todos os esforços estão sendo feitos para encontrá-lo. Não vamos parar", reforçou o coronel Leandro Monteiro.