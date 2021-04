Eduardo Paes retoma trabalho presencial após cumprir isolamento Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 09:05

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou que retomou ao trabalho presencial nesta manhã após contrair covid-19 e cumprir o isolamento. Nas redes sociais, ele postou uma foto usando máscara, em seu gabinete. No último dia 15, Paes testou positivo para a covid-19 pela segunda vez

No domingo (25), ele já havia anunciado que estava "zerado" da doença. Em uma foto ao lado da mãe, ele contou que os dois não estavam mais doentes. "Aqui em casa, graças a Deus, eu e minha mãe já zerados da Covid-19. Só falta meu coroa que - se Deus quiser - sai dessa em breve".

Ele também pediu que orações pelo pai: "Peço a oração de todos por meu pai".

"Fiz exames hoje pela manhã e a evolução da Covid tem me deixado com febre baixa e a prostração natural da doença. Meu estado geral é bom. Vou me manter isolado para não contaminar ninguém e fazer o repouso médico recomendado. Sigo no trabalho remoto e atento ao que acontece na cidade", escreveu o prefeito em sua conta pessoal no Twitter.

Durante o período de isolamento, o prefeito seguiu trabalhando, de forma remota.

Positivo pela segunda vez

Em maio de 2020 , Paes já havia testado positivo. Na época, ele descobriu por acaso que estava com a doença, quando foi fazer exames de rotina.

Na época, ele ficou assintomático e em isolamento domiciliar.