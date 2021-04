Por O Dia

Publicado 26/04/2021 09:25

Rio - A Câmara Municipal do Rio informou que vai se manifestar junto ao Judiciário sobre a liminar que suspendeu a aprovação das indicações dos três novos conselheiros do Tribunal de Contas do Município. A medida foi uma determinação do desembargador Paulo Sérgio Prestes dos Santos , da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, neste sábado (24).