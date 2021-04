PRF apreende mil pinos de cocaína em Nova Iguaçu Divulgação / PRF

Publicado 27/04/2021 10:43

Rio - A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens, na noite desta segunda-feira, por tráfico de drogas. Os criminosos foram presos na BR-116, em Nova Iguaçu, transportando no interior de um carro roubado mil pinos de cocaína. O flagrante teve o apoio do Grupo de Operações com Cães (GOC/RJ).

Segundo a polícia, o motorista e passageiro demostraram muito nervosismo com a abordagem o que fez com que os policiais acionassem o GOC/RJ. Os cães indicaram a presença de ilícitos em compartimento oculto no interior do veículo e após buscas nesse local foram encontrados mil pinos de cocaína. O carro havia sido roubado no início deste ano.

O motorista informou os agentes que pegou a droga em Parada de Lucas e que o destino final seria em Nova Iguaçu. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.