Publicado 27/04/2021 13:42 | Atualizado 27/04/2021 13:47

Rio - Um foragido da Justiça do Rio Grande do Norte foi preso nesta terça-feira (27), em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Edson Jaco da Silva é acusado de ter cometido feminicídio contra a própria companheira, em 2013.

A ação foi realizada pela Superintendência de Inteligência e Análise da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (SIA/CPP) junto com o setor de inteligência do 19º BPM (Copacabana). De acordo com a Polícia Militar, Edson era monitorado e por meio do cruzamento de dados dos dois setores de inteligência, foi preso quando bebia água de coco em um trailer da Avenida Atlântica.

Contra ele havia dois mandados de prisão. O foragido não resistiu à ação da polícia. O caso foi registrado na 22ª DP (Penha). Ainda segundo a PM, o criminoso matou Francisca Cristina Zacarias França, em Natal, com requintes de crueldade.

Edson embebedou a vítima e depois a espancou até a morte, na presença do filho de 7 anos de Francisca. O crime teria sido motivado por ele sentir ciúmes da companheira. Com a prisão de Edson, a SIA/CPP contabiliza, somente no ano de 2021, 47 monitorados e presos, além de 21 armas apreendidas.