Wilson Witzel, governador afastado do Rio Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 19:33



Rio - O governador afastado do Rio, Wilson Witzel, comparou o Tribunal Especial Misto (TEM) ao Estado Islâmico em uma publicação feita no Twitter, pouco depois de ter sofrido impeachment, na tarde desta sexta-feira (30). A maioria de votos para a cassação definitiva de seu mandato foi atingida por volta das 16h45.

"É revoltante o resultado do processo de impeachment! A norma processual e a técnica nunca estiveram presentes. Não fui submetido a um Tribunal de um Estado de Direito, mas sim a um Tribunal Inquisitório. Com direito a um carrasco nos moldes do estado islâmico, que não mostrou o rosto", escreveu ele.



No desabafo, internautas criticaram a postura do governador afastado. "Ninguém ganha um impeachment de graça e inocentemente", escreveu um internauta. A publicação foi realizada minutos após Witzel ter discutido, também pelas redes sociais, com o deputado estadual Flávio Serafini (PSOL).

“Este processo de impeachment está ignorando a jurisprudência dos tribunais superiores e continua usando a delação de Edmar, surpreendido com 10 milhões de reais, como única prova contra mim. Será uma terrível mácula para a democracia brasileira. Triste.", disse ele em outro desabafo.

Ele ainda se queixou sobre o então secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, ter se tornado "herói" no processo. "O delator que escondia (R$)10 milhões no colchão virou herói neste Tribunal, e a única prova para o golpe! Todo Tribunal Inquisitório é unânime. Hoje não sou eu que sou cassado, é o Estado Democrático de Direito!", reclamou Witzel.

