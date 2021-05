O secretario de Polícia Civil, Allan Turnowski Luciano Belford / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 13:53 | Atualizado 11/05/2021 15:58

Rio - O Secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, falou sobre operação que deixou 28 mortos , incluindo um policial, na última quinta-feira, no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. De acordo com ele, não houve abuso por parte dos agentes e o desfecho da ação aconteceu após os criminosos atirarem contra os policiais.

"A reação da polícia depende da ação do criminoso. Traficantes do Jacarezinho atiravam para matar policiais. No início da operação, atrás de uma seteria, com um tiro de fuzil, balearam um policial na cabeça. Nós conseguimos penetrar dentro do Jacarezinho auxiliados pelas imagens tanto da televisão quanto dos nossos equipamentos aéreos e isso levou ao encontro dos traficantes e ali o confronto se intensificou. Tem dois pontos, exatamente aqueles, onde os confrontos se intensificam com o tráfico. Então, quem determina o desfecho da operação é o traficante", afirmou Allan em entrevista ao RJTV, da Globo.

Publicidade

Turnowski disse que a polícia vai colaborar com as investigações do Ministério Público. O MPRJ criou na manhã desta terça-feira uma força-tarefa para investigar a operação da polícia durante a operação . Ela, que será coordenada pelo promotor André Luis Cardoso, tem prazo de quatro meses, segundo o procurador-geral Luciano Mattos.

"Quando a polícia entra dentro de um ambiente confinado de uma casa e foram várias casas, segundo noticiado, o traficante tem duas opções, ou ele se agarra a família, faz refém, ou ele se esconde para ir para o confronto. As marcas que eu vi na televisão foram de confronto, não temos uma família refém, não temos ninguém negociando ou pedindo negociação. Então, a princípio, eu não tenho nada de concreto que me levam a essas execuções. Porém, o Ministério Público desde o início está com a Polícia Civil acompanhou os exames nos corpos, foi criado uma força-tarefa pelo Procurador-Geral, então a transparência será absoluta. O que a gente não pode é concluir antes de investigar", relatou o secretário.

Publicidade

Após a operação, surgiram diversas denúncias de execuções dentro das casas de moradores. No entanto, Allan Turnowski afirmou que não há nada que comprove isso.

"A investigação vai levar ou não a dizer se houve execução. A investigação também dirá se houve um eventual massacre e chacina como foi julgado antes da investigação. Com relação as testemunhas, teve uma que falou que seu filho foi morto a facadas, mas o exame no corpo não constatou as facadas. A outra disse que saiu pra comprar pão, que era trabalhador, e depois a gente viu que era um traficante fortemente armado, inclusive com provas contra todos eles. Então o que eu peço é que esperem as investigações. Só após isso, que são feitas com total transparência, acompanhadas pelo MP e por qualquer órgão internacional, a gente conclua como foi, por exemplo, o caso Jairinho. A gente

investigou para depois concluir".

Publicidade

Em nota, a Polícia Civil esclareceu que o fato de criminosos chegarem mortos à unidade hospitalar não quer dizer que não foram resgatados com vida. "As mortes podem ter acontecido no caminho ou na entrada ao hospital", disse. Em um vídeo enviado ao DIA, um dos suspeitos é visto na caçamba de um veículo da Civil ainda com vida.

Questionada sobre a perícia de local sem os corpos, a Civil disse ser possível dar prosseguimento. "É possível sim a realização sem os corpos. As circunstâncias de eventuais socorros para encaminhamento à unidade hospitalar e da retirada de corpos do cenário serão esclarecidas durante a investigação policial que está em andamento e sendo acompanhada pelo Ministério Público", finalizou a Civil.

Publicidade

Em agosto de 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) havia proibido operações no Rio de Janeiro enquanto durasse a pandemia da covid-19, exceto em casos "excepcionais". O secretário disse que a Polícia Civil respeitou os termos da decisão, e disse que a operação se justifica pelos fatos ocorridos com a chegada dos policiais no Jacarezinho.



"No início da decisão, havia muita dúvida de como aplica-la. Hoje, a gente chegou a um protocolo de atuação, comunicar ao Ministério Público. Não é excepcional traficantes numa laje entrando na casa de moradores? Não é excepcional um tiro na cabeça de um policial na entrada? Não é excepcional granadas explodindo no Jacarezinho? O que vai ser excepcional então?", indagou.