Aeronaves de também deverão contar com aparelho de filmagem DIVULGAÇÃO

Por Aline Cavalcante

Publicado 12/05/2021 16:44 | Atualizado 12/05/2021 17:38

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou a instalação de microcâmeras nos uniformes dos policiais militares e dos policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). O objetivo é registrar tudo o que policial vê, ouve, fala e faz durante o serviço.

A medida complementa a lei, que obriga o Governo do Estado a instalar câmeras de vídeo e áudio nas viaturas automotivas das áreas de Segurança Pública e Defesa Civil. As microcâmeras devem ficar nos equipamentos de segurança, como capacetes e coletes, dos agentes de Segurança Pública e Defesa Civil do Estado do Rio.



“O policial em atividade é o próprio Estado atuando. A instalação de câmeras nas viaturas já se mostrou como fator fundamental para a produção de provas em casos em que policiais se envolveram em ocorrências cujo esclarecimento só seria possível a partir de relatos de testemunhas, muitas vezes inexistentes. Agora, o objetivo é possibilitar um maior controle de legalidade por parte dos poderes constituídos sobre os atos praticados pelos agentes de segurança no exercício de suas funções”, esclareceu o deputado Carlos Minc, autor do projeto.

A medida vale para os seguintes agentes: policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core); policiais militares que atuem no policiamento ostensivo; agentes do Programa Segurança Presente e agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio (CBMERJ).

A votação gerou polêmica e dividiu opiniões. "Este é um projeto prioritário e protege os bons policiais, que quero crer que são a maioria e se diferenciam dos demais", declarou o deputado Waldeck Carneiro (PT).



A deputada Renata Souza (PSOL) defendeu o projeto. "Vai proteger cidadãos e policiais, bem como produzir provas judiciais. É nosso dever assegurar a integridade do policial e do cidadão".

Apesar da maioria dos deputados terem votado a favor do projeto, alguns parlamentares criticaram a medida. "Isso é mais um soco na cara do policial que está na ponta enfrentando a violência. O governo não deu conta nem das câmeras de legado da Copa do Mundo no Maracanã. O governo precisa escolher de que lado está", disse o deputado Rodrigo Amorim (PSL).

"Vão transformar isso em uma fábrica de explosão de policiais. A maioria dos policiais age conforme a lei e esse PL é um preconceito contra os policiais. Isso é um erro. Os praças da PM e os inspetores que estão na rua tomando tiro que deveriam ser ouvidos, quem fica no gabinete não sabe o que é o dia a dia do policial", defendeu o deputado Márcio Gualberto (PSL).

O novo projeto também obriga que câmeras sejam instaladas nas aeronaves utilizadas pelas forças de segurança. Imagens e áudios devem ser arquivados, por ao menos um ano, quando os registros envolverem letalidade ou por 60 dias nos outros casos. O texto seguirá para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias para sancioná-lo ou vetá-lo. A proposta foi aprovada por 34 votos favoráveis, 16 contrários e uma abstenção.

As microcâmeras na prática

O novo texto determina que a norma seja implantada de forma gradativa, através de cronograma do Poder Executivo, tendo um prazo máximo de dois anos a partir da publicação da medida para que, ao menos, 50% do efetivo e todas as viaturas contem com as câmeras.

O texto também determina as seguintes implantações iniciais de câmeras: 1.600 para a Polícia Militar; 765 para o Programa Segurança Presente, 100 para a Polícia Civil e 43 para os bombeiros.



As gravações podem ser utilizadas para atender demanda judicial ou administrativa da Defensoria Pública, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Já o Instituto de Segurança Pública (ISP) deverá produzir dados e relatórios com base nas gravações.

Terão acesso aos vídeos agentes que estejam sendo acusados, bem como o cidadão envolvido na ocorrência gravada ou seus familiares e representantes legais. Planejamento, gestão e acompanhamento da medida deverão ser feitos de forma integrada, através de um Comitê Gestor, a ser criado pelo Poder Executivo.

Veja como votaram os deputados:



Adriana Balthazar (NOVO)- SIM

Alana Passos (PSL)- NÃO

Alexandre Freitas (NOVO)- ABSTENÇÃO

Alexandre knoploch (PSL)- NÃO

Anderson Alexandre (SOL)- SIM

Anderson Moraes (PSL)- NÃO

André Siciliano (PT)- SIM

Átila Nunes (MDB)- SIM

Bebeto (PODE)- SIM

Carlos Macedo (REP)- SIM

Carlos Minc (PSB)- SIM

Celia Jordão (PATRIOTA)- SIM

Charles Batista (PSL)- NÃO

Chiquinho da Mangueira (PSC)- SIM

Dani Monteiro (PSOL)- SIM

Danniel Librelon (REP)- SIM

Dionisio Lins (PP)- SIM

Dr. Deodalto (DEM)- SIM

Eliomar Coelho (PSOL)- SIM

Jair Bittencourt (PR)- SIM

Leo Vieira (PSC)- NÃO

Lucinha (PSDB)- SIM

Luiz Paulo (CIDADANIA)- SIM

Marcelo Dino (PSL)- NÃO

Márcio Gualberto (PSL)- NÃO

Márcio Pacheco (PSC)- SIM

Marcos Abrahão (AVANTE)- NÃO

Marcos Pacheco (PSC)- SIM

Marcos Vinicius (PTB)- SIM

Martha Rocha (PDT)- SIM

Monica Francisco (PSOL)- SIM

Noel de Carvalho (PSDB)- SIM

Pedro Ricardo (PSL)- NÃO

Renata Souza (PSOL)- SIM

Renato Zaca (PRTB)- NÃO

Rodrigo Amorim (PSL)- NÃO

Rosane Felix (PSD)- SIM

Rosenverg Reis (MDB)- NÃO

Rubens Bomtempo (PSB)- SIM

Samuel Malafaia (DEM)- NÃO

Sergio Fernandes (PDT) - SIM Subtenente Bernardo (PROS)- NÃO

Val Ceasa (PATRIOTA)- SIM

Valdeci da Saúde (PTC)- SIM

Vandro Família (SDD)- NÃO

Waldeck Carneiro (PT)- SIM

Wellington José (PMDB)- SIM Zeidan (PT)- SIM

